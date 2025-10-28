ملزم نے کال کرنے کے بہانے شہری سے موبائل فون ہتھیا لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ملزم نے کال کرنے کے بہانے شہری سے موبائل فون ہتھیا لیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں تنزیل نامی شہری کو نامعلوم نوسر باز نے روک لیا اور کال کرنے کے بہانے اس کا موبائل فون لے کر موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔
ملزم نے کال کرنے کے بہانے شہری سے موبائل فون ہتھیا لیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں تنزیل نامی شہری کو نامعلوم نوسر باز نے روک لیا اور کال کرنے کے بہانے اس کا موبائل فون لے کر موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔