صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ملزم نے کال کرنے کے بہانے شہری سے موبائل فون ہتھیا لیا

  • فیصل آباد
ملزم نے کال کرنے کے بہانے شہری سے موبائل فون ہتھیا لیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ملزم نے کال کرنے کے بہانے شہری سے موبائل فون ہتھیا لیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں تنزیل نامی شہری کو نامعلوم نوسر باز نے روک لیا اور کال کرنے کے بہانے اس کا موبائل فون لے کر موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔

ملزم نے کال کرنے کے بہانے شہری سے موبائل فون ہتھیا لیا۔تھانہ غلام محمد آباد کے علاقے میں تنزیل نامی شہری کو نامعلوم نوسر باز نے روک لیا اور کال کرنے کے بہانے اس کا موبائل فون لے کر موقع سے فرار ہو گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزم کی تلاش شروع کر دی۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

سرگودھا

یومِ سیاہ کشمیر پر ریلیاں،مظاہرے اور سیمینارز،بھارت کیخلاف نعرے

14 ارب کا سیوریج منصوبہ 24 نومبر سے کام شروع

شادی میں ناچ گانے کی محفل پر چھاپہ، دولہا اور شرکاء کی دوڑیں

ٹی بی ہسپتال کی ری ویمپنگ کروڑوں کا سامان غائب اینٹی کرپشن کی کال آنے پر کھلبلی

اوباش کی 5سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش، مقدمہ درج

محکموں کو د ئیے گئے ٹاسک پر ایک ہفتے کی پیشرفت کا جائزہ اجلاس

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
گلاس آدھا بھرا ہوا بھی تو ہے!!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
اس کالم کو گیس کنکشن کی درخواست سمجھیں
خالد مسعود خان
عرفان صدیقی
سیاسی رشتے مجبوری ہی کا نام ہیں!
عرفان صدیقی
رشید صافی
افغانستان کی بین الاقوامی تنہائی
رشید صافی
جاوید حفیظ
سی ایس ایس امتحان، نظرثانی کی ضرورت
جاوید حفیظ
حافظ محمد ادریس
حضرت ابو دجانہ رضی اللہ عنہ …(2)
حافظ محمد ادریس