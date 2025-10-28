پارٹی سے وفاداری رکھنے والے کارکنوں کوترجیح دی جائے :چودھری شفیق
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسلم لیگ ن کے سابق رکن پنجاب اسمبلی چودھری شفیق احمد گجر نے سابق ارکان اسمبلی اورٹکٹ ہولڈرزکوایف ڈی اے سمیت دیگر محکموں میں متوقع نامزدگیوں کوپارٹی کارکنوں کی کارکرردگی اورقربانیوں کی نفی قراردیاہے۔۔۔
ان کاکہناتھاکہ جوایک سے زائدباررکن اسمبلی پارٹی ٹکٹ حاصل کرچکے ہیں انہیں اب نوازنے کی بجائے باوقاراورپارٹی سے وفاداری رکھنے والے کارکنوں کوترجیح دی جائے ۔ابھی تک متوقع نامزدگیوں جے لئے نام پیش کئے گئے ہیں امیدہے حتمی فیصلہ میاں نوازشریف کریں گے ۔