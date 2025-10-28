حلقہ این اے 96اور 104 میں ن لیگ کے امیدوار فائنل
طلال کے بھائی اور راجہ ریاض کے بیٹے امیدوار نامزد، ،مقامی رہنماؤں میں تحفظات
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)قومی اسمبلی کے حلقہ این اے 96 اور این اے 104 کے ضمنی انتخابات کے لیے مسلم لیگ (ن) نے امیدواروں کی فہرست کو حتمی شکل دے دی۔ پارٹی ذرائع کے مطابق این اے 96 سے سابق وفاقی وزیر طلال چودھری کے بھائی بلال بدر چودھری جبکہ این اے 104 سے سابق مشیر وزیرِاعظم راجہ ریاض کے بیٹے راجہ دانیال کو ٹکٹ جاری کر دیا گیا ہے ۔ذرائع کے مطابق امیدواروں کے ناموں کی منظوری پارٹی قیادت کی مشاورت سے دی گئی، جس کے بعد تنظیمی سطح پر انتخابی مہم کی تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔پارٹی کے اندرونی حلقوں کا کہنا ہے کہ امیدواروں کے انتخاب میں میرٹ کے بجائے خاندانی اثر و رسوخ نے فیصلہ کن کردار ادا کیا، جس پر بعض مقامی رہنماؤں اور کارکنوں نے ناراضی کا اظہار کیا ہے ۔سیاسی مبصرین کے مطابق مسلم لیگ (ن) کے لیے یہ دونوں حلقے فیصل آباد میں اپنی سیاسی ساکھ بحال کرنے کا امتحان ثابت ہوں گے ۔ یہ ضمنی انتخابات نہ صرف پارٹی کی عوامی مقبولیت کا اندازہ لگانے کے لیے اہم ہیں بلکہ آئندہ عام انتخابات سے قبل اندرونی صف بندی کے اشاریے بھی فراہم کریں گے ۔واضح رہے کہ این اے 104 سے مرحوم لیگی رہنما رانا افضل کے بیٹے رانا احسان افضل اور این اے 96 سے پی ٹی آئی چھوڑ کر ن لیگ میں شامل ہونے والے نواب شیر وسیر کو ٹکٹ ملنے کی امید تھی جو پوری نہ ہو سکی۔ذرائع کے مطابق خصوصاً این اے 96 میں اگر نواب شیر وسیر نے لیگی امیدوار کی حمایت سے گریز کیا تو ن لیگ کو سخت انتخابی چیلنجز کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے ۔