دوران ڈرائیونگ غفلت ڈرائیور کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)دوران ڈرائیونگ غفلت کا مظاہرہ کرنے والے ڈرائیور کو قابو کر لیا گیا۔تھانہ جھنگ بازار کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے دوران ڈرائیونگ غفلت کا مظاہرہ کرنے والے ڈرائیور کو گرفتار کرلیا۔ جس کیکالف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے ۔
