ڈپٹی کمشنر کی جانب سے شاعر و ادیب ایم ایس عابد کو اعزازی شیلڈ

  • فیصل آباد
’’گڈی تو منگا دے ، تیل میں پواندی آں‘‘کے خالق کی خدمات کا اعتراف

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)فیصل آباد کے معروف شاعر و ادیب ایم ایس عابد کو ان کی ادبی خدمات کے اعتراف میں ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر نے اپنے دفتر میں مدعو کر کے اعزازی شیلڈ سے نوازا۔ اس موقع پر ڈپٹی کمشنر نے ان سے ان کا تازہ کلام بھی سنا اور شاعری کی کتب کی اشاعت پر انہیں مبارکباد پیش کی۔ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ ایم ایس عابد ایک ایسے تخلیق کار ہیں جن کا کام ان کی غیر معمولی صلاحیتوں کو معاشرے میں نمایاں کرتا ہے ۔ ان کی تحریروں میں مشاہدے کی گہرائی، زبان کا حسن اور تخلیقی نیاپن نمایاں ہے ۔ایم ایس عابد کی تخلیقات میں \"گڈی تو منگا دے تیل میں پواندی آں\" جیسی عوامی مقبول نظم کے علاوہ کئی ادبی شاہکار شامل ہیں۔ ان کی ایک کتاب بغیر نقطے کے اور دوسری بغیر الف کی شاعری پر مشتمل ہے ۔ ان کا پہلا مجموعۂ کلام \"جُدا ہونا ضروری تھا\" ادبی حلقوں میں خاصی پذیرائی حاصل کر چکا ہے جبکہ ان کی ایک اور تصنیف \"درد کے سلسلے \" بھی شعری سطح پر شاہکار کا درجہ رکھتی ہے ۔

 

