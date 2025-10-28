سنوکر گیم کے تنازع پر شہری کو وحشیانہ تشدد کا نشانہ بنا دیا
ملز موں نے بادل کو ڈنڈوں سے زخمی کیا، پولیس نے مقدمہ درج کر لیا
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)سنوکر گیم کھیلنے کے تنازعے پر شہری کو قابو کر کے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔تھانہ صدر کے علاقے چک نمبر 225 رب کے قریب بادل نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزمان نے سنوکر کھیلنے کے معمولی جھگڑے پر اسے قابو کیا اور ڈنڈوں، سوٹوں سے شدید زخمی کر دیا۔تشدد کے دوران ملزمان نے اسے سنگین نتائج کی دھمکیاں بھی دیں۔پولیس نے واقعہ کی اطلاع ملنے پر مقدمہ درج کر کے قانونی کارروائی شروع کر دی ہے ۔