ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ہوائی فائرنگ کرنے والے ملزم کو گرفتار کر لیا گیا۔تھانہ سرگودھا روڈ کے علاقے میں پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے ہوائی فائرنگ کرنے اور دیگر شہریوں کیلئے خطرے کی علامت بننے والے ملزم کو گرفتار کر لیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے ۔
