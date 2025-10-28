صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فوڈ اتھارٹی کا ایکشن، 3 لاکھ 86 ہزار جرمانہ ، ناقص اشیا تلف

  • فیصل آباد
123 کاروباری افراد کو نوٹس، 291 مقامات کا معائنہ، ایک کیس میں ایف آئی آر

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈی جی فوڈ اتھارٹی عاصم جاوید کی خصوصی ہدایت پر فوڈ سیفٹی ٹیموں کی ضلع بھر میں کارروائیاں جاری ہیں۔ پنجاب فوڈ اتھارٹی کی جانب سے 291 مقامات کا معائنہ کیا گیا جن میں سے 123 دکانداروں اور کاروباری حضرات کو مختلف نوعیت کی خلاف ورزیوں پر نوٹس جاری کیے گئے ۔اسی دوران 29 کاروباری حضرات پر مجموعی طور پر 3 لاکھ 86 ہزار روپے کے جرمانے عائد کیے گئے ۔ کارروائیوں کے دوران 25 لٹر ناقص آئل، 10 درجن گندے اور ٹوٹے انڈے ، 12 کلو ایکسپائر جیم، 5 کلو مٹھائی اور 15 کلو ناقابل شناخت اجزاخوردونوش موقع پر تلف کر دئیے گئے ۔مزید کارروائیوں میں ایک کیس میں ای پی او جاری کرتے ہوئے اصلاح کے لیے عارضی طور پر بند کیا گیا جبکہ ایک ایف آئی آر درج کی گئی۔ اس کے علاوہ 4 سیمپل تجزیے کے لیے لیبارٹری بھجوائے گئے ۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز نے کہا کہ عوام کو معیاری اور محفوظ خوراک کی فراہمی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی اولین ترجیح ہے ۔ انہوں نے واضح کیا کہ خلاف ورزی کرنے والے عناصر کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی کے تحت کارروائیاں بلا تعطل جاری رہیں گی۔

 

