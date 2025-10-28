زرعی یونیورسٹی یومِ سیاہ پر کشمیریوں سے اظہارِ یکجہتی واک
بھارتی مظالم کی شدید مذمت، اقوامِ متحدہ سے مؤثر کردار ادا کرنے کا مطالبہ
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں مقبوضہ جموں و کشمیر کے مظلوم عوام سے غیر متزلزل اظہارِ یکجہتی اور وہاں جاری انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کی شدید مذمت کے لیے واک کا اہتمام کیا گیا۔یہ واک کریکٹر بلڈنگ سوسائٹی، کوئز کلب، سینئر ٹیوٹر آفس اور نیب کے اشتراک سے منعقد ہوئی۔ واک کا آغاز فیکلٹی آف سوشل سائنسز سے ہوا اور یونیورسٹی کلاک ٹاور پر اختتام پذیر ہوئی۔وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے اپنے پیغام میں کہا کہ 27 اکتوبر تاریخ کا سیاہ باب ہے ، جب بھارتی افواج نے غیر قانونی طور پر کشمیر پر قبضہ کیا۔ انہوں نے اقوامِ متحدہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کشمیری عوام کو ان کا حقِ خودارادیت دلانے اور بھارتی مظالم کے خاتمے کے لیے مؤثر کردار ادا کرے ۔پرنسپل آفیسر اسٹوڈنٹس افیئرز ڈاکٹر ریاض ورک نے مسلم دنیا پر زور دیا کہ وہ کشمیری عوام کے حقِ خودارادیت کے لیے متحد ہو کر آواز بلند کرے اور بھارتی جارحیت کے خلاف واضح مؤقف اختیار کرے ۔سینئر ٹیوٹر ڈاکٹر شوکت علی نے بھارتی قبضے اور مظالم کو بین الاقوامی قوانین کی صریح خلاف ورزی قرار دیا۔