ڈویلپمنٹ کمیٹی:36 کروڑ کے ترقیاتی منصوبوں کی منظوری
شہر کی 6 سڑکوں کی مرمت و بحالی 5.45 کلومیٹر ایریا میں مکمل کی جائے گی
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)ڈسٹرکٹ ڈویلپمنٹ کمیٹی فیصل آباد نے 36 کروڑ روپے کی لاگت سے شہر کی 6 سڑکوں پر 5.45 کلومیٹر رقبے میں مرمت و بحالی کے منصوبوں کی منظوری دے دی۔ڈپٹی کمشنر کیپٹن (ر) ندیم ناصر کی زیر صدارت منعقدہ اجلاس میں شہری ضروریات کے پیشِ نظر سڑکوں کی مرمت، بحالی اور کارپٹ تعمیر کے منصوبوں کی منظوری دی گئی۔ڈپٹی کمشنر نے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ سڑکوں کی مرمت و بحالی کے کاموں کو تیزی اور معیار کے ساتھ مکمل کیا جائے تاکہ شہریوں کو آمدورفت میں درپیش مشکلات کا ازالہ ہو اور انہیں بہتر سفری سہولیات میسر آئیں۔