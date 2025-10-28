کمشنر کا الائیڈ ہسپتال کا دورہ، سہولیات کی فراہمی پر زور
وزیراعلیٰ کے ویژن کے مطابق صحت کی بہتری کیلئے اقدامات تیز کرنے کی ہدایت
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق عوام کو صحت کی معیاری سہولیات اُن کی دہلیز پر فراہم کرنے کے لیے ڈویژنل انتظامیہ مؤثر اقدامات پر عمل پیرا ہے ۔ اسی سلسلے میں کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے الائیڈ اسپتال II کا دورہ کیا اور ویٹنگ ایریاز میں موجود مریضوں و لواحقین سے ادویات کی فراہمی کے بارے میں دریافت کیا۔کمشنر نے واضح کیا کہ کسی مریض کو میڈیسن نہ ملنے کی شکایت نہیں ہونی چاہیے ۔ انہوں نے آرتھوپیڈک، ایکسرے ، الٹراساؤنڈ، مختلف وارڈز اور سرجیکل ایمرجنسی کا بھی معائنہ کیا اور مریضوں کو دی جانے والی سہولیات کا جائزہ لیا۔دورے کے دوران بعض مریضوں کی شکایات پر کمشنر نے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کو ہدایت کی کہ ان کا علاج فوری طور پر یقینی بنایا جائے ۔ انہوں نے کہا کہ ہسپتالوں میں ڈاکٹرز کی کمی اور درکار وسائل کی فراہمی کے لیے اقدامات کیے جا رہے ہیں تاکہ صحت عامہ کے شعبے میں حکومتی اصلاحات کے ثمرات بلا تعطل عوام تک پہنچ سکیں۔اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر کوآرڈینیشن عامر رضا اور میڈیکل سپرنٹنڈنٹ ڈاکٹر ظفر اقبال بھی موجود تھے ۔