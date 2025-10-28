صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

واسا کی انسدادِ ڈینگی مہم، طالبات میں آگاہی لیکچر،پمفلٹ تقسیم

  • فیصل آباد
واسا کی انسدادِ ڈینگی مہم، طالبات میں آگاہی لیکچر،پمفلٹ تقسیم

ایم ڈی کی ہدایت پر سی ایل سی سٹاف کا گرلز ہائی سکول اکبر آباد چوک کا دورہ

فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)منیجنگ ڈائریکٹر واسا فیصل آباد سہیل قادر چیمہ کی ہدایت پر انسدادِ ڈینگی مہم کے تحت سی ایل سی اسٹاف نے گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول اکبر آباد چوک کا دورہ کیا۔ اس موقع پر زیرِ تعلیم طالبات کو ڈینگی سے بچاؤ کی احتیاطی تدابیر پر لیکچر دیا گیا جبکہ آگاہی پمفلٹ بھی تقسیم کیے گئے ۔ایم ڈی واسا نے کہا کہ طالبات کو انسدادِ ڈینگی مہم کے دوران احتیاطی تدابیر سے آگاہ کرنے کے مثبت اثرات سامنے آ رہے ہیں، کیونکہ وہ گھر جا کر اپنے خاندانوں کو بھی ان تدابیر پر عملدرآمد کی تلقین کرتی ہیں۔انہوں نے کہا کہ موسم کی تبدیلی کے باعث ڈینگی مچھر کی ممکنہ افزائش میں اضافہ متوقع ہے ، لہٰذا احتیاطی اقدامات اختیار کرنا وقت کا اہم تقاضا ہے ۔ ایم ڈی واسا کے مطابق ادارہ عوامی سطح پر انسدادِ ڈینگی مہم کے ذریعے موذی مرض کے خاتمے کے لیے سرگرم ہے ۔سہیل قادر چیمہ نے مزید کہا کہ پنجاب حکومت کی جانب سے جاری کردہ انسدادِ ڈینگی ایس او پیز پر مکمل عملدرآمد واسا کی اہم ترجیحات میں شامل ہے اور ان پر بھرپور عمل جاری ہے ۔

 

