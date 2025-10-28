صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں ادوایات کی قلت،گھر ڈلیوری منصوبہ غیر موثر

  • فیصل آباد
ادھوری دوائیں گھروں کو بھجوائے جانے سے مریض پریشان، ڈاک کے اخراجات قومی خزانے پر بوجھ بننے لگے ،خریداری کے نئے ٹینڈرز میں تاخیر صورتحال کو مزید بگاڑ رہی ہے ، محکمہ صحت نوٹس لے :شہری

فیصل آباد (بلال احمد سے )فیصل آباد انسٹی ٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں مریضوں کی سہولت کیلئے شروع کیا گیا ادویات کی گھر کی دہلیز پر ڈلیوری کا منصوبہ دواؤں کی شدید قلت کے باعث غیر مؤثر ہونے لگا۔ڈاکٹرز کی تجویز کردہ ادویات جزوی طور پر بھجوائے جانے سے مریض شدید پریشانی کا شکار ہیں، جبکہ ڈاک کے اخراجات قومی خزانے پر اضافی بوجھ ڈالنے لگے ہیں۔چند ماہ قبل ہسپتال انتظامیہ نے ضعیف اور دور دراز علاقوں کے مریضوں کو سہولت دینے کیلئے یہ منصوبہ شروع کیا تھا تاکہ انہیں ہسپتال کے چکر نہ لگانے پڑیں۔ تاہم ادویات کی شدید قلت نے اس سہولت کی افادیت ختم کر دی ہے ۔ذرائع کے مطابق امراضِ قلب، بلڈ پریشر اور کولیسٹرول کنٹرول سمیت دیگر اہم ادویات ہسپتال کے سٹاک سے تقریباً ناپید ہو چکی ہیں، جبکہ خریداری کے نئے ٹینڈرز میں تاخیر صورتحال کو مزید بگاڑ رہی ہے ۔ڈاک کے ذریعے بھیجے جانے والے پارسلز پر اوسطاً 314 روپے فی پیکج خرچ آتا ہے ، جبکہ بعض اوقات ادھورے پارسل میں موجود دواؤں کی قیمت اس رقم سے بھی کم ہوتی ہے ، جس سے منصوبہ مالی طور پر بھی غیر مؤثر بنتا جا رہا ہے ۔ مریضوں کا کہنا ہے اگر ادویات کی فراہمی ہی نامکمل ہے تو جزوی پارسلز بھیجنے کا فائدہ نہیں، بلکہ اس سے علاج کا تسلسل متاثر اور بیماری کے بڑھنے کا خدشہ بڑھ جاتا ہے ۔شہریوں نے محکمہ صحت سے مطالبہ کیا ہے ادویات کی قلت اور ناکارہ ڈلیوری سسٹم کا نوٹس لے تاکہ مریضوں کو ادھوری نہیں حقیقی سہولت فراہم کی جا سکے ۔

 

