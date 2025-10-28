صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

حافظ نعیم الرحمن آج گوجرہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے

  • فیصل آباد
گوجرہ (نمائندہ دُنیا)امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن کسان بچاؤ روڈ کارواں کے تحت آج 28 اکتوبر منگل کو سہ پہر تین بجے گوجرہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے ۔ جلسہ کی صدارت ضلعی امیر ڈاکٹر عطاء اللہ حمید کریں گے ۔ جلسہ کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے ۔

