حافظ نعیم الرحمن آج گوجرہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے
گوجرہ (نمائندہ دُنیا)امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن کسان بچاؤ روڈ کارواں کے تحت آج 28 اکتوبر منگل کو سہ پہر تین بجے گوجرہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے ۔ جلسہ کی صدارت ضلعی امیر ڈاکٹر عطاء اللہ حمید کریں گے ۔ جلسہ کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے ۔
امیر جماعت اسلامی پاکستان حافظ نعیم الرحمن کسان بچاؤ روڈ کارواں کے تحت آج 28 اکتوبر منگل کو سہ پہر تین بجے گوجرہ میں جلسہ عام سے خطاب کریں گے ۔ جلسہ کی صدارت ضلعی امیر ڈاکٹر عطاء اللہ حمید کریں گے ۔ جلسہ کے تمام انتظامات کو حتمی شکل دے دی گئی ہے ۔