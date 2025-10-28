صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

یومِ سیاہ کشمیر پر ضلع کونسل ہال میں تقریب، یکجہتیِ کشمیر ریلی کا انعقاد

  • فیصل آباد
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )یومِ سیاہ کشمیر کے موقع پر ضلعی سطح کی مرکزی تقریب ضلع کونسل ہال میں منعقد ہوئی، جس کی صدارت ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو وقار اکبر نے کی۔۔۔

 تقریب میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل ذیشان لبھا مسیح، اسسٹنٹ کمشنر منور حسین سیال، صدر بار ایسوسی ایشن مہر رب نواز دادوآنہ، ممبران امن کمیٹی اور سول سوسائٹی کے افراد نے شرکت کی۔ تقریب سے خطاب کرتے ہوئے ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو وقار اکبر نے کہا کہ یومِ سیاہ کشمیر ہمیں کشمیری عوام کی قربانیوں کی یاد دلاتا ہے ۔ 

 

