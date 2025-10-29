صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

معمولی رنجش کی بناء پر خاتون کوبدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)معمولی رنجش کی بناء پر خاتون کو قابو کرکے بدترین تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔

تفصیلات کے مطابق ملت کالونی کی رہائشی اقصی نامی خاتون نے پولیس کو بتایا ملزم کی جانب سے مبینہ طور پر معمولی رنجش کی بناء پر اسے قابو کر لیا گیا اور ڈنڈوں سوٹوں کے ساتھ بدترین تشدد کا نشانہ بناتے ہوئے زخمی کردیا گیا ، اس دوران اس کے کپڑے پھٹنے سے وہ مبینہ طور پر نیم برہنہ ہوگئی۔ بعد ازاں ملز م دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہو گئے ۔ متعلقہ پولیس نے مقدمہ درج کرکے کارروائی شروع کر دی ہے ۔

 

