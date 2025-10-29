کمسن لڑکے سے مبینہ زیادتی کی کوشش غیر اخلاقی ویڈیوزبھی بنا لیں،مقدمہ درج
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)کمسن لڑکے سے مبینہ زیادتی کی کوشش، غیر اخلاقی ویڈیوز اور تصاویر ریکارڈ کرکے اسے ہراساں کیا جانے لگا۔
تفصیلات کے مطابق تھانہ رضا آباد میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے طاہر نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے مبینہ طور پر اس کے کمسن بیٹے کو قابو کر لیا اور مبینہ زیادتی کا نشانہ بنانے کی کوشش کرنے لگا جبکہ اس دوران اس کی غیر اخلاقی تصاویر اور ویڈیوز ریکارڈ کر لی گئیں۔ جس کی بنیاد پر بعد ازاں متاثرہ لڑکے کو ہراساں اور پریشان بھی کیا جانے لگا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزمان کی تلاش شروع کر دی ہے ۔