تھانہ ایئر پورٹ پولیس کی کارروائیاں 3ملزموں سے منشیات برآمد
ٹھیکریوالا،پینسرہ (نمائندگان دنیا )تھانہ ٹھیکریوالا پولیس کی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائیاں ، ملزم سے ڈیڑھ کلو کے قریب چرس برآمد کر لی گئی۔۔۔
سب انسپکٹر مزمل عباس نے نفری کے ہمراہ کارروائی کرتے ہوئے چک نمبر 67 ج ب سدھار کے رہائشی ملزم ہاشم عرف ببلو کو گرفتار کیا، جس کے قبضہ سے 1 ہزار 420 گرام چرس برآمد ہوئی۔ علاوہ ازیں چوکی سبزی منڈی پولیس نے ملزم کاشف کے قبضہ سے 20لٹر دیسی شراب برآمد کرلی جبکہ ملزم عثمان سے کلو سے زائد ہیروئن برآمد کر لی گئی۔