وکلاء پر درج ناجائز مقدمات کیخلاف کمالیہ بار ایسوسی ایشن کی ہڑتال

  • فیصل آباد
کمالیہ (نمائندہ خصوصی)پنجاب بار کونسل کی کال پر کمالیہ بار ایسوسی ایشن نے وکلاء پر درج ناجائز مقدمات، دہشت گردی کی دفعات کے اطلاق اور وکلاء کی گرفتاریوں کے خلاف مکمل ہڑتال کی۔

 اس موقع پر کوئی بھی وکیل عدالتوں میں پیش نہیں ہوا۔صدر کمالیہ بار ایسوسی ایشن سردار صدیق اکبر کھٹانہ ایڈووکیٹ اور جنرل سیکرٹری چودھری محمد الطاف گجر نے مشترکہ بیان میں کہا کہ وکلاء پر درج تمام مقدمات فی الفور واپس لیے جائیں اور گرفتار وکلاء کو بلا تاخیر رہا کیا جائے ۔انہوں نے مطالبہ کیا کہ ذمہ دار افسران کے خلاف قانونی کارروائی عمل میں لائی جائے۔

 

