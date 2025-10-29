ماموں کانجن :حکام کی کارروائی،ناجائز قابضین سے اراضی واگزار
قابضین نے عرصہ دراز سے گزر گاہ کو بند کر کے کاشتکاری شروع کر رکھی تھی
ماموں کانجن(نمائندہ دنیا )ماموں کانجن میں اسسٹنٹ کمشنر تاندلیانوالہ اور پیرا فورس کی مشترکہ کاروائی،ناجائز قابضین سے گزر گاہ واگزار کروالی گئی۔تفصیلات کے مطابق ماموں کانجن کے نواحی گاؤں 507گ ب میں ناجائز قابضین نے عرصہ دراز سے گزر گاہ کو بند کر کے کاشتکاری شروع کر رکھی تھی جس پر گز شتہ روز اسسٹنٹ کمشنر تاندلیانوالہ اور پیرا فورس نے مشترکہ کارروائی کرتے ہوئے سرکاری گزر گاہ کو ناجائز قابضین سے ہل چلا کر واگزار کروا لیا ۔