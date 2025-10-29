چناب نگر :پٹرول پمپوں پر کم پیمانہ کی شکایات میں اضافہ
تمام پمپوں کی جانچ پڑتال کی جائے ،گڑ بڑ کرنے والوں کیخلاف کارروائی کی جائے
چناب نگر (نامہ نگار )شہر اور گردونواح میں پیٹرول پمپوں پر کم پیمانہ دینے کی شکایات میں نمایاں اضافہ ہو گیا ، جبکہ انتظامیہ کی بے خبری اور عدم کارروائی کے باعث عوام میں شدید بے چینی پائی جا رہی ہے ۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ متعدد پٹرول پمپ مالکان نے پیمانہ مشینوں میں رد و بدل کر کے عوام کو لوٹنے کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے اور متعلقہ حکام خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔عوامی شکایات کے مطابق بعض پمپوں پر نہ صرف پیمائش میں کمی کی جا رہی ہے بلکہ پٹرول کے معیار پر بھی سوالیہ نشان موجود ہیں۔ شہریوں نے الزام عائد کیا ہے کہ چیکنگ کے نام پر ہونے والی کارروائیاں صرف کاغذی کارروائی تک محدود ہیں۔عوامی و سماجی حلقوں نے ڈپٹی کمشنر اور اسسٹنٹ کمشنر سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا کہ تمام پمپوں کی جانچ پڑتال کی جائے ، اور اگر کسی پمپ سے کم پیمانہ دینے کا ثبوت ملے تو بھاری جرمانے کے ساتھ لائسنس منسوخ کیا جائے تاکہ آئندہ کے لیے یہ ایک مثال بن سکے ۔