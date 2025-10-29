مکوآنہ: ہائی سکول 229 کے پرانے میٹرک کے طلبہ کا اجتماع
1997 کے طلبہ کے ساتھ اساتذہ کرام نے بھی پہلی بار بھرپور شرکت کی
مکوآنہ (نمائندہ دنیا)گورنمنٹ ہائی اسکول 229 رب مکوآنہ کے 1997ء میٹرک کلاس کے فیلوز کے اعزاز میں ایک پروقار اور یادگار تقریب مقامی مارکیٹ میں منعقد ہوئی۔ تقریب میں اُس وقت کے طلبہ کے ساتھ ساتھ اساتذہ کرام نے بھی پہلی بار بھرپور شرکت کی۔اس تقریب کے دوران شرکاء نے ماضی کی حسین یادیں تازہ کیں، پرانے دوستوں سے ملاقات پر خوشی کا اظہار کیا اور اسکول کے سنہری دور کو یاد کرتے ہوئے جذباتی مناظر دیکھنے کو ملے ۔ فاضل طلبہ نے کہا کہ وہ دن کتنے خوبصورت تھے جب دوستی، اخوت اور احترام کا جذبہ ہر دل میں موجزن تھا۔ آج کے مصروف دور میں پرانے ساتھیوں کا دوبارہ اکٹھا ہونا ایک نعمت سے کم نہیں۔اساتذہ کرام نے بھی طلبہ کی کامیابیوں پر مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اپنے شاگردوں کو کامیاب زندگی گزارتے دیکھنا کسی استاد کے لیے فخر کی بات ہوتی ہے ۔