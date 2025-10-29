صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ہوٹلوں پر چکن کڑاہی کے نام پر لوٹ مار، شہری سراپا احتجاج

  • فیصل آباد
ہوٹل مالکان نے کھانے پینے کی اشیا کی قیمتوں میں من مانی اضافہ کر رکھا ہے

چناب نگر (نامہ نگار )شہر بھر میں ہوٹل مالکان کی من مانیاں عروج پر پہنچ گئیں، چکن کڑاہی کے نام پر کھلے عام ناجائز منافع خوری جاری ہے ۔ عوامی شکایات کے مطابق مین روڈ سمیت مختلف علاقوں میں قائم متعدد ہوٹلوں پر گاہکوں کو کم مقدار میں چکن دے کر ایک کلو کے حساب سے رقم وصول کی جا رہی ہے ۔ذرائع کے مطابق بیشتر ہوٹلوں میں صرف 750 گرام چکن ڈال کر ایک کلو کا بل وصول کیا جا رہا ہے جبکہ چکن کڑاہی 1800 روپے فی کلو تک فروخت کی جا رہی ہے ۔ دوسری جانب بازار میں مرغی کا گوشت 430 روپے فی کلو دستیاب ہے۔

جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہوٹل مالکان عوام کی جیبوں پر کھلے عام ڈاکہ ڈال رہے ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ ہوٹل مالکان نے کھانے پینے کی اشیا کی قیمتوں میں من مانی اضافہ کر رکھا ہے جس کی وجہ سے غریب طبقہ ہوٹل میں کھانا کھانے سے بھی محروم ہو چکا ہے ۔عوامی و سماجی حلقوں نے ضلعی انتظامیہ اور فوڈ اتھارٹی سے فوری نوٹس لینے کا مطالبہ کرتے ہوئے کہا ہے کہ ناجائز منافع خوری کے اس سلسلے کو فی الفور بند کرایا جائے ، بصورت دیگر شہری احتجاج پر مجبور ہوں گے ۔ 

 

