روشن والا میں فری میڈیکل کیمپ ، سینکڑوں مریضوں کا معائنہ
بلڈ پریشر، شوگر، ہیپاٹائیٹس کے بھی ٹیسٹ کئے گئے ،مفت ادویات بھی فراہم کی گئیں
فیصل آباد (سٹاف رپورٹر)فیصل آباد کے علاقہ روشن والا میں معروف سماجی و سیاسی شخصیت رانا سلطان علی خاں کی جانب سے ایک روزہ فری میڈیکل کیمپ و لیب اور فری ڈسپنسری کا انعقاد کیا گیا۔ میڈیکل کیمپ میں سینکڑوں افراد کے مکمل طبی معائنہ کے بعد انہیں ادویات بھی مفت فراہم کی گئیں۔ کیمپ میں شہریوں کا بلڈ پریشر، بلڈ شوگر، ہیپاٹائیٹس، گائنی الٹراساؤنڈ، یورک ایسڈ اور کولیسٹرول کے ٹیسٹ کئے گئے اور فری میڈیسن بھی فراہم کی گئی۔ تجربہ کار ڈاکٹرز اور پیرا میڈیکل ٹیم نے مریضوں کا طبی معائنہ کیا۔
اس موقع پر گفتگو کرتے ہوئے کیمپ کے منتظم رانا عامر نے کہا کہ دکھی انسانیت کی خدمت عبادت ہے ، ہمارا مشن دکھی انسانیت کی خدمت ہے ، اسی لئے غریب مریضوں کو مفت طبی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں ۔ میڈیکل کیمپ کے منتظمین کا کہنا تھا کہ رانا ریاست، رانا سلطان اور رانا محسن کی جانب سے میڈیکل کیمپ کے انعقاد سمیت پی پی 107 میں فری ایمبولینس سروس اور دیگر سماجی خدمات بھی کی جا رہی ہیں۔