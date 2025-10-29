نجی بینکوں کی اے ٹی ایم مشینیں غیر فعال،صارفین خوار
ایک بینک کی متعدد شاخوں کی مشینیں عرصہ سے بند، نقدی نکالنا مسئلہ بن گیا
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)نجی بینکوں کی متعدد اے ٹی ایم مشینیں عرصہ دراز سے غیر فعال، مرمت کے نام پر مشینوں کی طویل بندش کے باعث صارفین خوار ہونے لگے ۔تفصیلات کے مطابق فیصل آباد میں مختلف نجی بینکوں کی اے ٹی ایم مشینیں گزشتہ کئی ماہ سے مسلسل خرابی کا شکار ہیں، جہاں مرمت اور سافٹ ویئر اپ گریڈیشن کے نام پر مشینوں کو طویل عرصے سے بند رکھا جا رہا ہے ۔ شہریوں نے شکایت کی ہے کہ تنخواہوں اور دیگر ضروری لین دین کے ایام میں اے ٹی ایم مشینیں بند ہونے کے باعث انہیں سخت مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے ۔ متعدد مقامات پر ایک ہی بینک کی شاخوں کی تمام مشینیں بیک وقت غیر فعال پائی گئیں جس سے نقد رقم نکالنے والے صارفین کی لمبی قطاریں معمول بن چکی ہیں۔
ذرائع کے مطابق کچھ بینکوں کی انتظامیہ نے کیش لوڈنگ اور سسٹم اپ ڈیٹ کے بہانے مشینوں کو غیر فعال رکھا ہوا ہے جبکہ بعض مشینیں کئی دنوں سے \"Out of Service\" کا پیغام دکھا رہی ہیں۔ صارفین کا کہنا ہے کہ بینکوں کے عملے سے شکایت کرنے پر اکثر یہی جواب دیا جاتا ہے کہ تکنیکی ٹیم کو اطلاع دے دی گئی ہے مگر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ ماہرین کے مطابق اے ٹی ایم سروس میں مسلسل تعطل نشاندہی کرتا ہے کہ بینکنگ سسٹم کی دیکھ بھال میں سنجیدگی کا فقدان ہے ۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ سٹیٹ بینک اور متعلقہ ریگولیٹری ادارے نجی بینکوں کے اے ٹی ایم نیٹ ورک کی کارکردگی کا نوٹس لیں ۔