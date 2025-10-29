صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گندم کی کاشت یکم تا 20 نومبرتک مکمل کریں:محکمہ زراعت پنجاب

تصدیق شدہ بیج کے استعمال سے پیداوار میں 20 فیصد تک یقینی اضافہ ممکن ہوتا ہے آبپاش علاقوں کیلئے سویرا 24، فلک 24، چمپیئن، عروج 22 و دیگر بیج استعمال کریں

 فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)محکمہ زراعت پنجاب کے مطابق آبپاش علاقوں میں گندم کے کاشتکار یکم نومبر تا 20 نومبر تک کاشت کیلئے محکمہ زراعت پنجاب کی منظور شدہ اقسام کا تصدیق شدہ بیج 40 تا 45 کلوگرام فی ایکڑ استعمال کریں، تصدیق شدہ بیج کے استعمال سے پیداوار میں 20 فیصد تک یقینی اضافہ ممکن ہوتا ہے ۔آبپاش علاقہ جات کیلئے محکمہ زراعت پنجاب کی سفارش کردہ اقسام میں سویرا 24، فلک 24، چمپیئن، عروج 22، نشان 21، دلکش 20، سبحانی 21، ایم ایچ 21، ڈیورم 2021، صادق 21، نواب 21، این اے آر سی سپر، اکبر 19، بھکر سٹار 19، غازی 19، رہبر 21، فخر بھکر 17، اناج 17، اُجالا 16، زنکول 16، بورلاگ 16، جوہر 16، فیصل آباد 2008 شامل ہیں۔ترجمان محکمہ زراعت پنجاب نے مزید کہا کہ گندم کی کاشت ربیع ڈرل کے ذریعے کریں، دھان کے وڈھ میں گندم کی بوائی ترجیحاً سپر سیڈر سے کریں جبکہ کپاس کے وڈھ میں روٹاویٹر چلا کر زمین بھربھری بنائیں، بیج کے اُگاؤ کی شرح 85 فیصد سے زائد ہونی چاہئے ۔

 

