زرعی یونیورسٹی :مکئی بارے پالیسی سفارشات پر دوسرا مشاورتی اجلاس
پیداوار میں اضافہ کیلئے ہمیں جدید ٹیکنالوجیز اپنانا ہوں گی :پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی بریگیڈیئر سہیل، بریگیڈیئر طلحہ، ڈاکٹر غلام مرتضیٰ، پروفیسر عظیم اقبال کا بھی خطاب
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)زرعی یونیورسٹی فیصل آباد میں جینیاتی طور پر تبدیل شدہ (جی ایم)اور غیر جینیاتی طور پر تبدیل شدہ (نان جی ایم)مکئی سے متعلق پالیسی سفارشات پر دوسرا مشاورتی اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کا مقصد اس فصل کی صلاحیت کو بروئے کار لانا، پیداوار میں اضافہ کرنا اور موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کو کم سے کم کرنا تھا۔ شعبہ پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس کی جانب سے زرعی یونیورسٹی کے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی کی زیر صدارت اجلاس میں بریگیڈیئر سہیل، بریگیڈیئر طلحہ، ڈین کلیہ زراعت پروفیسر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ، چیئرمین پلانٹ بریڈنگ اینڈ جینیٹکس پروفیسر ڈاکٹر عظیم اقبال، چیئر ایگریکلچر پالیسی پروفیسر ڈاکٹر آصف کامران، ڈاکٹر محمد شوکت علی، ڈاکٹر سجاد الرحمان، ڈاکٹر قمر شکیل، طلال حکیم، ڈاکٹر ظفر حیات، ڈاکٹر محمد اسلم اور دیگر معززین نے بھی خطاب کیا۔
پروفیسر ڈاکٹر ذوالفقار علی نے کہا کہ مکئی گندم اور چاول کے بعد ملک کی تیسری بڑی فصل ہے ،ہمیں ایسی جدید ٹیکنالوجیز اپنانا ہوں گی جو پیداوار میں اضافہ کریں اور موسمیاتی تبدیلیوں کا مقابلہ کرنے میں مدد دیں۔ مکئی کی فصل کو مختلف کیڑوں کے حملوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے ، جدید ٹیکنالوجی اپنا کر ان مسائل پر قابو پایا جا سکتا ہے ۔ زرعی یونیورسٹی ملتان کے وائس چانسلر ڈاکٹر آصف علی نے کہا کہ زرعی چیلنجز کے پیش نظر ہمیں موسمیاتی لحاظ سے لچکدار ٹیکنالوجی اپنانی ہو گی ۔بائر ایشیا پیسیفک کی سیڈ اینڈ ٹریٹ لیڈ امانڈا فوسٹر نے کہا کہ ڈویلپرز کے پاس ایسے وسائل اور آلات موجود ہیں جو پاکستانی کسانوں کا بوجھ کم کرنے کے ساتھ ساتھ پیداواری لاگت اور کیڑے مار ادویات کے استعمال میں کمی لانے میں اہم کردار ادا کر سکتے ہیں۔چیف ایگزیکٹو پارب ڈاکٹر عابد محمود نے کہا کہ بہتر مستقبل کے لئے ہمیں جدت پسند سوچ کو فروغ دینا ہو گا۔