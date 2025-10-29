صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

فیصل آباد پارکنگ کمپنی کی 11ویں سالانہ جنرل میٹنگ کا انعقاد

  • فیصل آباد
ایجنڈا پوائنٹس منظور ،پارکنگ نظام کو مزید بہتر بنانے کیلئے مختلف تجاویز پیش

 فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)فیصل آباد پارکنگ کمپنی کی 11ویں سالانہ جنرل میٹنگ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل فضل عباس کی زیر صدارت منعقد ہوئی۔ اسسٹنٹ کمشنر سٹی عادل عمر، محکمہ پولیس، پارکنگ کمپنی اور دیگر محکموں کے افسران بھی موجود تھے ۔اجلاس میں کمپنی کے سالانہ امور اور کارکردگی رپورٹ پر تفصیلی غور کیا گیا۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل نے کمپنی کی کارکردگی پر اطمینان کا اظہار کیا۔ اجلاس میں پیش کئے گئے ایجنڈا پوائنٹس کو باہمی مشاورت سے منظور کر لیا گیا، جبکہ پارکنگ نظام کو مزید بہتر اور شفاف بنانے کیلئے مختلف تجاویز بھی پیش کی گئیں۔اجلاس میں پارکنگ فیسوں، سسٹم اپ گریڈیشن اور ریونیو میں اضافے سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فضل عباس نے پارکنگ مقامات پر شفافیت اور عملے کی حاضری یقینی بنانے کی ہدایت کی۔  

 

