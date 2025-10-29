ٹریفک پولیس نظام بہتر بنانے کے بجائے چالان کرنے میں مصروف
مختلف مقامات پر ناکے لگاکر شہریوں کو بھاری جرمانے کئے جا رہے ،نوٹس کا مطالبہ
فیصل آباد (سٹی رپورٹر)ٹریفک پولیس افسر وں ا ور اہلکاروں نے نظامِ ٹریفک کو منظم اور محفوظ بنانے کے اقدامات کرنے کے بجائے چالان مہم کامیاب بنانا مبینہ طور پر اپنا اولین ہدف بنا لیا ۔ شہر کے مختلف اہم مقامات، مین شاہراہوں اور چوک چوراہوں میں ٹریفک اہلکار گروپوں کی صورت میں اکٹھے ہو کر ناکہ بندی پوائنٹس قائم کر لیتے ہیں اور ہر آنے جانے والی گاڑی کو روک کر بھاری مالیت کے چالان کرتے ہیں تاکہ مقررہ ہدف پورا کیا جا سکے ۔ذرائع کے مطابق ٹریفک پولیس کے افسر و اہلکار محض چالان ہدف مکمل کرنے پر توجہ مرکوز کئے ہوئے ہیں،مختلف علاقوں میں ٹریفک پولیس اہلکار باقاعدہ گروپوں کی صورت میں ناکہ بندی کرتے ہوئے ٹریفک وائلیشن کی آڑ میں گاڑیوں کو روک کر مختلف نوعیت کے اعتراضات لگا کر بھاری چالان کر رہے ہیں۔
ذرائع کا کہنا ہے کہ ٹریفک پولیس کی عدم توجہ کے باعث سمندری روڈ، ستیانہ روڈ، جڑانوالہ روڈ، ڈجکوٹ روڈ، جھنگ روڈ، راجباہ روڈ سمیت متعدد اہم شاہراہوں پر ٹریفک کی طویل قطاریں لگنا معمول بن چکا ، جس سے شہریوں کو آمدورفت میں شدید مشکلات پیش آتی ہیں۔شہریوں کا کہنا ہے کہ نظامِ ٹریفک درہم برہم ہونے کی شکایات بارہا متعلقہ حکام تک پہنچائی گئیں مگر کوئی بہتری نہیں لائی گئی۔ شہریوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ٹریفک پولیس اہلکار اور افسر محض چالان مہم پر انحصار کرنے کے بجائے ٹریفک نظام کو منظم اور مؤثر بنانے کے لیے عملی اقدامات کریں تاکہ شہریوں کو بہتر سفری سہولت میسر آ سکے ۔