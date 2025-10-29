چنیوٹ :بازار میں آوارہ کتے کے کاٹنے سے دکاندار شدید زخمی
شہر اور گردونواح میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں اضافہ ، شہری خوفزدہ
چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )چنیوٹ شہر میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں پھر اضافہ ،بھرے بازار میں آوارہ کتے نے دکاندار کو نوچ ڈالا، زخمی دکاندار کو ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔تفصیلات کے مطابق چنیوٹ شہر اور گردونواح میں آوارہ کتوں کے کاٹنے کے واقعات میں آئے دن اضافہ ہونے لگا، گزشتہ روز بھرے بازار میں آوارہ کتے نے دوکاندروں پر حملہ کر دیا آوارہ کتا ایک دوکان میں داخل ہو گیا اور دوکاندار کو کاٹنے کی کوشش کی پھر وہی آوارہ کتا دوکان سے باہر نکلا اور ایک اور دوکاندار پر حملہ کر کے اسے زخمی کر دیا جسے زخمی حالت میں ہسپتال منتقل کر دیا گیا ۔شہریوں میں شدید خوف وہراس پھیل گیا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ بار بار میونسپل کمیٹی چینوٹ کو آگاہ کیا گیا لیکن اس کے باوجود کوئی ا قدامات نہیں اٹھائے جا رہے ، آوارہ کتوں کے کا ٹنے کے خوف سے بچوں، عورتوں سمیت عمررسیدہ شہری شدید پریشان ہیں۔