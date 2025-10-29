صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

چنیوٹ:فوڈ حکام ملاوٹ مافیا کیخلاف متحرک، جرمانے عائد

  • فیصل آباد
متعدد ملک شاپس،میٹ شاپس، کریانہ سٹورز اور کھویا یونٹس کی سخت چیکنگ کی گئی

چنیوٹ(ڈسٹرکٹ رپورٹر )ڈی جی پنجاب فوڈ اتھارٹی کی ہدایت پر ملاوٹی خوراک کی روک تھام کیلئے فوڈ سیفٹی ٹیمیں فیلڈ میں مسلسل متحرک ہیں۔ڈپٹی ڈائریکٹر آپریشنز ڈاکٹر محمد قاسم رضا نے بتایا کہ متعدد ملک شاپس،میٹ شاپس، کریانہ سٹورز اور کھویا یونٹس کی سخت چیکنگ کی گئی۔لیبارٹری تجزیہ رپورٹ کے مطابق کھویا اور دودھ کی ناقص کوالٹی اورقوانین کی سنگین خلاف ورزیوں پر ایک لاکھ 11ہزار روپے کے جرمانے عائدکئے گئے ۔دوران معائنہ فوڈ پوائنٹس اور میٹ شاپس پر صفائی اور سٹوریج کے ناقص انتظامات پائے گئے ۔کریانہ سٹورز سے دوران معائنہ 18کلو ایکسپائرڈ و ناقص اشیاء خورونوش کو موقع پر تلف کر دیا گیا۔

 

