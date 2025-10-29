ڈائریکٹر لائیو سٹاک کا ویٹرنری اداروں ، مویشی منڈیوں کا دورہ
بیماریوں کے کنٹرول کیلئے موثر اقدامات کو یقینی بنایا جائے :ڈاکٹر سید ندیم بدر
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر) ڈائریکٹر لائیو سٹاک ڈاکٹر سید ندیم بدر نے فیصل آباد اور جھنگ اضلاع کے مختلف ویٹرنری اداروں اور مویشی منڈیوں کا دورہ کیا۔ انہوں نے سول ویٹرنری ہسپتال ٹھیکری والا (ضلع فیصل آباد)اور سول ویٹرنری ہسپتال موچی والا (ضلع جھنگ)کا معائنہ کیا اور سروس ڈلیوری، ریکارڈ اور جانوروں میں بیماریوں کے تدارک کے حوالے سے کئے گئے اقدامات کا جائزہ لیا۔ڈائریکٹر لائیو سٹاک نے ضلع جھنگ کی مویشی منڈی کا بھی دورہ کیا اور لمپی سکن ڈیزیز (LSD)سے بچاؤ کیلئے کئے گئے حفاظتی انتظامات کا تفصیلی جائزہ لیا۔
انہوں نے ایڈیشنل ڈائریکٹر لائیو سٹاک ضلع جھنگ ڈاکٹر احسان اکبر اور ڈپٹی ڈائریکٹر لائیو سٹاک جھنگ کے ساتھ کارکردگی جائزہ اجلاس منعقد کیا۔اجلاس میں محکمانہ کارکردگی، ریکارڈ مینجمنٹ، ترقیاتی منصوبوں کی پیشرفت اور جاری سرکاری امور پر تفصیلی گفتگو کی گئی۔ ڈاکٹر ندیم بدر نے افسران کو ہدایت کی کہ جاری منصوبوں کی بروقت تکمیل، درست ریکارڈ اور بیماریوں کے کنٹرول کیلئے موثر اقدامات کو یقینی بنایا جائے تاکہ مویشی پال حضرات کو بہتر ویٹرنری سہولیات فراہم کی جا سکیں۔