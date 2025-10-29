صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

علماء مشائخ کو ملکی سلامتی کیلئے کام کرنا ہوگا:حافظ محمد امجد

  فیصل آباد
علماء مشائخ کو ملکی سلامتی کیلئے کام کرنا ہوگا:حافظ محمد امجد

ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرکے مسلم لیگ کو مضبوط بنانا ہوگا:خطاب

 فیصل آباد(سٹی رپورٹر)ممبر اسلامی نظریاتی کونسل صاحبزادہ حافظ محمد امجد نے کہا ہے کہ علماء مشائخ کو فرقہ واریت سے بالاتر ہو کر ملکی سلامتی اور مسلم لیگ کی مضبوطی کے لئے کام کرنا ہوگا، مسلم لیگ کے کارکن متحد ہیں، ہمیں اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرکے مسلم لیگ کو مضبوط بنانا ہوگا۔ ان خیالات کا اظہارانہوں نے ناظم آباد میں پی پی 116 علماء و مشائخ ونگ کے زیراہتمام مشاورتی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کیا۔ اس موقع پر چیف آرگنائزر مہر محمد نعیم، صدر پی پی 116 زاہد عمران گجر، محمد عامر شہزاد، کرامت بٹ، مولانا ساجد، مولانا عمر شہزاد، حافظ قاسم گجر، ابوبکر گجرو دیگر بھی موجود تھے ۔ 

 

