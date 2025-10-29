سول سروسز اکیڈمی کے زیر تربیت افسروں کا جی سی یو کا دورہ
وفد کی وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤفِ اعظم سے ملاقات ،تعلیمی نظام کا جائزہ
فیصل آباد(سٹاف رپورٹر)گورنمنٹ کالج یونیورسٹی فیصل آباد میں سول سروسز اکیڈمی، حکومتِ پاکستان کے 53ویں کامن ٹریننگ پروگرام (CTP)کے 14 رکنی وفد نے دو روزہ دورہ کیا۔ یہ دورہ ڈائریکٹر جنرل سول سروسز اکیڈمی کی ہدایت پر کیا گیا جس کا مقصد سول سروسز اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کے مابین تعاون اور عملی روابط کو فروغ دینا تھا۔اختتامی سیشن میں ایڈیشنل ڈائریکٹر سول سروسز اکیڈمی نازیہ جبین نے بھی شرکت کی۔ دورے کا مقصد افسران کو اعلیٰ تعلیم کے شعبے میں درپیش چیلنجز اور مواقع سے آگاہ کرنا، اکیڈمیا کے ساتھ عملی اشتراک بڑھانا اور پیشہ ورانہ نیٹ ورکنگ صلاحیتوں کو فروغ دینا تھا۔
وفد میں پاکستان ریلوے ، آفس مینجمنٹ گروپ، ان لینڈ ریونیو سروس اور دیگر محکموں کے افسران شامل تھے ۔ وفد نے وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر رؤفِ اعظم سے ملاقات کی جنہوں نے سول سروسز کی تربیت اور اعلیٰ تعلیمی اداروں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کی اہمیت پر زور دیا۔انہوں نے کہا کہ یونیورسٹیاں ملک کیلئے مہارت یافتہ افرادی قوت تیار کرنے اور تحقیق پر مبنی پالیسی سازی میں بنیادی کردار ادا کرتی ہیں۔دورے کے دوران افسران نے یونیورسٹی کے مختلف شعبہ جات بشمول علامہ اقبال لائبریری، ہائی ٹیک لیبارٹری، اسپورٹس کمپلیکس اور نیو کیمپس میں لنکن کارنر کا دورہ کیا۔ وفد نے طلبہ و اساتذہ سے ملاقاتیں بھی کیں اور تحقیقی و تعلیمی نظام کا جائزہ لیا۔