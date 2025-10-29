غیر قانونی اسلحہ جمع کرانیکی مہم، ڈی پی او کی شہریوں سے اپیل
15 دن میں غیر قانونی اسلحہ جمع نہ کروانے والوں کیخلاف کارروائی ہو گی
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )وزیراعلیٰ پنجاب کی ہدایت پر صوبے بھر میں غیر قانونی اسلحہ جمع کرانے اور اسلحے سے پاک پنجاب کے قیام کے لیے خصوصی مہم کا آغاز کر دیا گیا ہے ۔ ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر عبادت نثار کا کہنا ہے کہ غیر قانونی اسلحہ رکھنے والوں کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی اپنائی جائے گی۔ انہوں نے شہریوں سے اپیل کی کہ وہ 15 دن کے اندر اندر اپنے غیر قانونی اسلحے کو قریبی تھانے میں جمع کروائیں، ورنہ قانون کے مطابق کارروائی عمل میں لائی جائے گی۔