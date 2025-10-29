اوپن ڈور پالیسی عوامی ریلیف کی ضمانت :ڈی سی عمر عباس میلہ
ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )وزیرِ اعلیٰ پنجاب کے عوام دوست ویژن کے تحت ضلع ٹوبہ میں اوپن ڈور پالیسی پر عملدرآمد جاری ہے ، ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ روزانہ اپنے دفتر میں شہریوں کے مسائل سنتے۔۔۔
اور موقع پر ہی متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کرتے ہیں۔ ڈی سی عمر عباس میلہ نے کہا کہ عوامی شکایات کا بروقت ازالہ ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ، ہم چاہتے ہیں کہ ہر شہری کو اپنی بات کہنے اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے کسی سفارش یا انتظار کی ضرورت نہ پڑے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ اوپن ڈور پالیسی کا مقصد عوام اور انتظامیہ کے درمیان براہِ راست رابطہ مضبوط بنانا ہے ، شہریوں کا اعتماد بحال کرنا اور عوامی خدمت کو حقیقی معنوں میں یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے ۔