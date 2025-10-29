صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اوپن ڈور پالیسی عوامی ریلیف کی ضمانت :ڈی سی عمر عباس میلہ

  • فیصل آباد
اوپن ڈور پالیسی عوامی ریلیف کی ضمانت :ڈی سی عمر عباس میلہ

ٹو بہ ٹیک سنگھ (ڈسٹر کٹ رپورٹر )وزیرِ اعلیٰ پنجاب کے عوام دوست ویژن کے تحت ضلع ٹوبہ میں اوپن ڈور پالیسی پر عملدرآمد جاری ہے ، ڈپٹی کمشنر عمر عباس میلہ روزانہ اپنے دفتر میں شہریوں کے مسائل سنتے۔۔۔

 اور موقع پر ہی متعلقہ محکموں کو ہدایات جاری کرتے ہیں۔ ڈی سی عمر عباس میلہ نے کہا کہ عوامی شکایات کا بروقت ازالہ ضلعی انتظامیہ کی اولین ترجیح ہے ، ہم چاہتے ہیں کہ ہر شہری کو اپنی بات کہنے اور اپنے مسئلے کے حل کے لیے کسی سفارش یا انتظار کی ضرورت نہ پڑے ۔ انہوں نے مزید کہا کہ اوپن ڈور پالیسی کا مقصد عوام اور انتظامیہ کے درمیان براہِ راست رابطہ مضبوط بنانا ہے ، شہریوں کا اعتماد بحال کرنا اور عوامی خدمت کو حقیقی معنوں میں یقینی بنانا ہماری ذمہ داری ہے ۔ 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی،6گھنٹوں میں ایک کروڑ30لاکھ سے زائد کے چالان جاری

گلشن معمار تا ٹاورای وی بسز کا نیا روٹ شروع کرنے کا اعلان

سڑکیں کچے سے بدتر،جرمانے عالمی معیار کے ،منعم ظفر

کمشنر کراچی کا ملیر کا دورہ ،ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت

سسٹم شہریوں پرمالی بوجھ ڈالنے کا ذریعہ بن چکا،ایم کیوایم

حب کینال کی عارضی بندش،100ملین گیلن پانی کی کمی

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر