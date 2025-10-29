کمشنر کا چلڈرن ہسپتال جھنگ روڈ کا اچانک دورہ ،سہولیات کا جائزہ
مریض بچوں کو ادویات کی فراہمی میں تعطل نہیں آنا چاہیے :راجہ جہانگیر انور
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے چلڈرن ہسپتال جھنگ روڈ کا اچانک دورہ کیا اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق صحت کی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔انہوں نے ہسپتال کے مختلف وارڈز اور ایمرجنسی میں زیرعلاج بچوں کو دستیاب سہولیات کا معائنہ کرتے ہوئے والدین سے علاج معالجہ اور ادویات کی فراہمی بارے دریافت کیا۔کمشنر نے تاکید کی کہ مریض بچوں کو ادویات کی بلا رکاوٹ فراہمی میں کوئی تعطل نہیں آنا چاہیے ۔انہوں نے کہا کہ ہسپتال میں میڈیکل آفیسرز کی خالی آسامیوں سمیت وینٹی لیٹرز اور وارمرز کی فراہمی کے لئے ہنگامی اقدامات کئے جائیں گے ۔کمشنر نے چلڈرن ہسپتال میں دستیاب جگہ پر ویٹنگ ایریا کے قیام کے لئے پیشرفت جلد شروع کرنے کا عندیہ دیا اور کہا کہ اس ضمن میں مقامی مخیر حضرات کو آن بورڈ لیا جائے گا۔انہوں نے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کو ہسپتال میں میڈیکل ایمرجنسی سروسز کو ہمہ وقت چوکس رکھنے کی تاکید کی۔