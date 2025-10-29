صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

کمشنر کا چلڈرن ہسپتال جھنگ روڈ کا اچانک دورہ ،سہولیات کا جائزہ

  • فیصل آباد
کمشنر کا چلڈرن ہسپتال جھنگ روڈ کا اچانک دورہ ،سہولیات کا جائزہ

مریض بچوں کو ادویات کی فراہمی میں تعطل نہیں آنا چاہیے :راجہ جہانگیر انور

 فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے چلڈرن ہسپتال جھنگ روڈ کا اچانک دورہ کیا اور وزیراعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق صحت کی سہولیات کی فراہمی کا جائزہ لیا۔انہوں نے ہسپتال کے مختلف وارڈز اور ایمرجنسی میں زیرعلاج بچوں کو دستیاب سہولیات کا معائنہ کرتے ہوئے والدین سے علاج معالجہ اور ادویات کی فراہمی بارے دریافت کیا۔کمشنر نے تاکید کی کہ مریض بچوں کو ادویات کی بلا رکاوٹ فراہمی میں کوئی تعطل نہیں آنا چاہیے ۔انہوں نے کہا کہ ہسپتال میں میڈیکل آفیسرز کی خالی آسامیوں سمیت وینٹی لیٹرز اور وارمرز کی فراہمی کے لئے ہنگامی اقدامات کئے جائیں گے ۔کمشنر نے چلڈرن ہسپتال میں دستیاب جگہ پر ویٹنگ ایریا کے قیام کے لئے پیشرفت جلد شروع کرنے کا عندیہ دیا اور کہا کہ اس ضمن میں مقامی مخیر حضرات کو آن بورڈ لیا جائے گا۔انہوں نے میڈیکل سپرنٹنڈنٹ کو ہسپتال میں میڈیکل ایمرجنسی سروسز کو ہمہ وقت چوکس رکھنے کی تاکید کی۔

 

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

کراچی

ٹریفک قوانین کی خلاف ورزی،6گھنٹوں میں ایک کروڑ30لاکھ سے زائد کے چالان جاری

گلشن معمار تا ٹاورای وی بسز کا نیا روٹ شروع کرنے کا اعلان

سڑکیں کچے سے بدتر،جرمانے عالمی معیار کے ،منعم ظفر

کمشنر کراچی کا ملیر کا دورہ ،ترقیاتی منصوبے جلد مکمل کرنے کی ہدایت

سسٹم شہریوں پرمالی بوجھ ڈالنے کا ذریعہ بن چکا،ایم کیوایم

حب کینال کی عارضی بندش،100ملین گیلن پانی کی کمی

آج کے کالمز

ایاز امیر
عوامی حمایت کے بغیر جنگیں لڑنا مشکل ہوتا ہے
ایاز امیر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
فضائی آلودگی میں لاہور کا پہلا نمبر
ڈاکٹر حسین احمد پراچہ
شاہد صدیقی
ایسٹ انڈیا کمپنی او ر مرہٹہ مزاحمت
شاہد صدیقی
ڈاکٹر رشید احمد خاں
لوکل گورنمنٹ انتخابات سے گریز کیوں؟
ڈاکٹر رشید احمد خاں
محمد حسن رضا
ووٹ آپ کا نہیں!
محمد حسن رضا
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر
علم کی نعمت
علامہ ابتسام الہٰی ظہیر