نکاسی آب کی بہترین سہولیات فراہم کرنا اولین ترجیح :ایم ڈی واسا
صنعتی یونٹس کو ایس او پیز پر مکمل عملدرآمد کرایا جائے گا:سہیل قادر چیمہ
فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)مینجنگ ڈائریکٹر واسا سہیل قادر چیمہ نے کہا ہے کہ شہریوں کو نکاسی آب کی بہترین سہولیات کی فراہمی کیلئے صنعتی یونٹس کو ایس او پیز پر مکمل عملدرآمد کرایا جائے گا، اس سلسلے میں صنعتی یونٹس مالکان کو واضح ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔آل پاکستان ٹیکسٹائل پروسیسنگ ملز ایسوسی ایشن کے وفد سے ملاقات کے دوران انہوں نے کہا کہ مون سون کے دوران صنعتی یونٹس مالکان کو خبردار کیا گیا تھا کہ وہ اپنے یونٹس کے اندر سیپٹک ٹینک اور سلٹ ٹینک لازمی تعمیر کرائیں تاکہ شہریوں کو نکاسی آب میں درپیش مشکلات کو ختم کیا جا سکے۔
انہوں نے واضح کیا کہ اس ضمن میں ضلعی انتظامیہ کی جانب سے ایک انسپکشن ٹیم بھی تشکیل دی گئی تھی، جس نے مختلف صنعتی یونٹس کی انسپکشن کرتے ہوئے متعدد یونٹس کو سربمہر کیا اور رپورٹ ڈپٹی کمشنر فیصل آباد کو ارسال کر دی۔ایم ڈی واسا نے مزید کہا کہ جو صنعتی یونٹس جاری کردہ ایس او پیز پر مکمل عملدرآمد کریں گے ، انہیں ڈپٹی کمشنر کی ہدایت پر ڈی سیل کر دیا جائے گا، بصورت دیگر کارروائیاں جاری رہیں گی۔