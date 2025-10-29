پاکستان پوسٹ آفس میں اربوں کی بے ضابطگیاں ،ہزاروں غیر قانونی بھرتیوں کا انکشاف
ایکسپائر این او سی کے باوجود 3 ہزار 389 افراد کی بھرتی ،خواتین، معذور افراد اور اقلیتوں کا کوٹہ نظراندازکیا گیا ،بغیر لائسنس ڈرائیورز اور ناتجربہ کار افرادبھی بھرتی کئے گئے :آڈٹ رپورٹ
فیصل آباد(بلال احمد سے )پاکستان پوسٹ آفس ڈیپارٹمنٹ میں بھرتیوں کے عمل میں سنگین بے ضابطگیوں کا انکشاف ہوا ہے ، آڈٹ رپورٹ کے مطابق وزارت مواصلات کے ماتحت ادارے نے نوکریوں کے اجرا کے لیے منظور شدہ اجازت نامے کی میعاد ختم ہونے کے بعد بھی ہزاروں بھرتیاں جاری رکھیں، جس سے قومی خزانے کو ایک ارب 21 کروڑ 29 لاکھ روپے سے زائد کا بوجھ برداشت کرنا پڑا۔تفصیلات کے مطابق اسٹیبلشمنٹ ڈویژن نے 26 جولائی 2022 کو پاکستان پوسٹ آفس ڈیپارٹمنٹ کو بی پی ایس ایک سے 15 تک کے مختلف عہدوں پر بھرتیوں کے لیے این او سی جاری کیا، جس کی مدت 6 ماہ مقرر کی گئی تھی۔ شرائط کے مطابق بھرتی کا عمل اشتہار کی اشاعت کے 120 دنوں کے اندر مکمل کیا جانا تھا جبکہ این او سی کی توسیع مئی 2023 تک کی گئی۔ تاہم آڈٹ کے مطابق ادارے نے بھرتی کا عمل اجازت نامہ ایکسپائر ہونے کے 3 ماہ بعد اگست 2023 میں مکمل کیا۔
رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاکستان پوسٹ آفس ڈیپارٹمنٹ نے مختلف کیڈرز میں مجموعی طور پر 3ہزار389 افراد کو بھرتی کیا، مگر اس عمل کے دوران اشتہار سے زیادہ اسامیاں پر بھرتیاں کرکے قوانین کی دھجیاں اڑائی گئیں۔ مزید یہ کہ خواتین، معذور افراد، اقلیتی طبقے اور سابق فوجیوں کے لیے مختص کوٹہ بھی نظرانداز کیا گیا،ڈرائیوروں کی بھرتی بغیر درست ڈرائیونگ لائسنس کے کی گئی اور متعدد امیدواروں کے پاس مطلوبہ آئی ٹی کورسز اور متعلقہ ڈومیسائل بھی موجود نہیں تھے ۔ ذرائع کے مطابق بھرتی میں بے ضابطگیوں کی شکایات پر دو انکوائری کمیٹیاں تشکیل دی گئیں جنہوں نے اپنی رپورٹس جمع کرا دیں مگر ان سفارشات پر کوئی عملی اقدام نہیں کیا گیا ۔ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر بروقت احتسابی عمل نہ اپنایا گیا تو یہ بھرتیاں مستقبل میں بڑے مالی اور انتظامی بحران کو جنم دے سکتی ہیں۔