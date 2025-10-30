صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

نوسر بازوں نے شہری سے نقدی اور موبائل ہتھیا لیا

  • فیصل آباد
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)نوسر بازوں نے شہری سے نقدی اور موبائل فون ہتھیا لیا۔ تھانہ منصور آباد کے علاقے شیخوپورہ روڈ پر حمزہ کو نوسر بازوں نے خود کو روحانی شخصیات ظاہر کرتے ہوئے روک لیا اور باتوں میں الجھاتے ہوئے اس سے نقدی اور موبائل ہتھیالیا اور دھوکہ دیکر موقع سے فرار ہو گئے ۔ پولیس نے واقعہ کا مقدمہ درج کر کے ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔

