اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے ضلع کونسل چوک کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحے کی نمائش کرنے اور دیگر شہریوں کے لئے خوف کی علامت بننے والے ملزم کو اسلحے سمیت گرفتار کرلیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کی جارہی ہے ۔
