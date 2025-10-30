صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا گیا

  • فیصل آباد
اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا گیا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے ضلع کونسل چوک کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحے کی نمائش کرنے اور دیگر شہریوں کے لئے خوف کی علامت بننے والے ملزم کو اسلحے سمیت گرفتار کرلیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کی جارہی ہے ۔

اسلحے کی نمائش کرنے والے ملزم کو گرفتار کرلیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے ضلع کونسل چوک کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحے کی نمائش کرنے اور دیگر شہریوں کے لئے خوف کی علامت بننے والے ملزم کو اسلحے سمیت گرفتار کرلیا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرتے ہوئے قانونی کارروائی کی جارہی ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

اسلام آباد

لبنانی سفیر کی چیئرمین سی ڈی اے سے ملاقات، تعاون بڑھانے کا عزم

عوامی شکایات پر فوری عملدرآمد یقینی بنایا جائے، کمشنر

ترکیہ کے 102 ویں یوم جمہوریہ پر عبدالعلیم کی مبارکباد

تعلیم، تکنیکی تربیت کیلئے اہم اقدامات کر رہے، قیصر شیخ

زرعی شعبہ کی ترقی کیلئے تعاون جاری رہے گا، امریکی ناظم الامور

چکوال، موبائل پولیس سٹیشن اینڈ لائسنسنگ یونٹ کا افتتاح

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن