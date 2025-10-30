صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

صنعتی یونٹس میں استعمال ہونیوالا دوٹن ناقص فیول تلف

  • فیصل آباد
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر،سٹی رپورٹر)محکمہ تحفظ ماحول نے صنعتی یونٹس میں استعمال ہونے والا دوٹن سے زائد غیر معیاری فیول تلف کروادیا۔کمشنر فیصل آباد راجہ جہانگیر انور نے بتایا کہ ماحول کو صاف ستھرا ماحول ترجیح ہے جس کیلئے انسدادی اقدامات کے ساتھ ساتھ آگاہی کا عمل بھی جاری ہے ۔

 اینٹوں کے بھٹوں کی بھی روزانہ چیکنگ اور زگ زیگ ٹیکنالوجی کے بغیر چلنے والے بھٹوں کی تعمیرات مسمار کی جارہی ہے ۔اسی طرح کسانوں کو فصل کی باقیات نہ جلانے کیلئے اقدامات بھی بلاتعطل جاری ہیں۔دریں اثنا تھانہ نشاط آباد کے علاقے سمال سٹیٹ میں محکمہ ماحولیات کی جانب سے کارروائی کرتے ہوئے سموگ اور ماحولیاتی آلودگی کا سبب بننے والے یونٹ کو سیل کر دیا گیا، مالک کیخلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی بھی شروع کر دی گئی ۔

 

