مسافر اور مارکیٹ میں آنیوالا جیب تراشوں کا نشانہ بن گیا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)مسافر اور مارکیٹ میں آنیوالا شہری جیب تراشوں کا نشانہ بن گیا۔تھانہ مدینہ ٹاؤن کے علاقے جلوی مارکیٹ کے قریب وسیم رکشے میں سفر کر رہا تھا کہ جیب تراشوں نے اسکی جیب سے نقدی اور موبائل فون چوری کر لیا ۔تھانہ کوتوالی کے علاقے امین پور بازار میں ارسلان خریداری میں مصروف تھا کہ نامعلوم افراد نے اسکی جیب سے نقدی اور موبائل چوری کر لیا ،پولیس نے مقدمات درج کرکے قانونی کارروائی شروع کر دی ۔
