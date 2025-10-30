مقدمہ بازی:ضلع کچہری میں دو بھائیوں پرتشدد،1 اغوا
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)سابقہ مقدمہ بازی پر ضلع کچہری میں دو بھائیوں کو تشدد کا نشانہ بنا دیا گیا۔ تھانہ کوتوالی میں مقدمہ کا اندراج کرواتے ہوئے طاہر نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ وہ مقدمہ بازی پر ضلع کچہری میں آیا ہوا تھا کہ اس دوران مخالفین نے انہیں قابو کر لیا اور اسلحے کے زور پر تشدد کا نشانہ بنانے کے ساتھ سنگین نتائج کی دھمکیاں دیتے ہوئے ہراساں کیا اس دوران اسکے بھائی کو بھی اغوا کر لیا گیا۔ پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزموں کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی ۔
