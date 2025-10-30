صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

ضلعی انتظامیہ،آرٹس کونسل کی محفل نعت و سیرت کانفرنس

  • فیصل آباد
ضلعی انتظامیہ،آرٹس کونسل کی محفل نعت و سیرت کانفرنس

نفرت، تعصب ، ناانصافی کے خاتمے کیلئے حضور ؐ کی تعلیمات کواپناناہوگا،مقررین

فیصل آباد (خصوصی رپورٹر)ضلعی انتظامیہ، پنجاب کونسل آف آرٹس اور نعت اکیڈمی کے باہمی اشتراک سے نصرت فتح علی خاں آڈیٹوریم میں محفلِ نعت و سیرت النبیؐ کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔محفل کا مقصد حضور اکرم ؐ کی سیرتِ طیبہ کے پیغامِ اخوت،رواداری اور امن و محبت کو اجاگر کرنا تھا۔تقریب میں ایڈمن آفیسر ڈپٹی کمشنر آفس ریاض انجم سمیت مختلف مکاتبِ فکر کے ممتاز علما کرام صاحبزادہ فیض رسول، مولانا ریاض کھرل،مفتی لیاقت ، علامہ سیدحیدر رضا، پروفیسر خان چشتی، علامہ آصف قادری، ندیم اویسی ، شاہد اشرف ، حسنین شیرازی اور مظہر عباس ودیگر سکالرز نے شرکت کی۔ صاحبزادہ فیض رسول ودیگرمقررین نے کہا کہ دین اسلام انتشار نہیں بلکہ امن، اخوت اور ریاستی وفاداری کا دین ہے ۔حضور ؐ کی سیرتِ طیبہ ہمیں صبر، برداشت اور انسانیت سے محبت کا درس دیتی ہے ۔ اگر ہم آپ ؐکی تعلیمات کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنا لیں تو معاشرے سے نفرت، تعصب اور ناانصافی کا خاتمہ ممکن ہے ۔ملک دشمن پروپیگنڈے اور فتنہ انگیز بیانیوں کے خلاف اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھنے کی ضرورت ہے ۔

 

روزنامہ دنیا ایپ انسٹال کریں

مزید پڑہیئے

آج کا اخبار   -   (ای پیپر )

dunya epaper
Newsletter Roznama

ملتان

بس شیڈز منصوبہ کی جلد تکمیل کا ہدف،6مکمل فعال،بی زیڈ یو میں افتتاح

ضلعی امن کمیٹی کے اعزاز میں ظہرانہ

سموگ کا باعث اینٹوں کے بھٹے بند، پانچ لاکھ روپے جرمانہ

فوڈ اتھارٹی کی کارروائی، 280کلو مضر صحت گوشت تلف

جہانیاں:تیز رفتار کیری ڈبہ کی ٹکر سے نوجوان جاں بحق

مختلف واقعات میں دو خواتین سے زیادتی اور دو پر تشدد

آج کے کالمز

محمد اظہارالحق
اسلام آباد … بدقسمت دارالحکومت!
محمد اظہارالحق
خالد مسعود خان
پاکٹ یونین ٹائپ اپوزیشن لیڈر
خالد مسعود خان
خورشید ندیم
ہمارے دانشور کی ترجیحات کیا ہیں؟
خورشید ندیم
عمران یعقوب خان
چونکا دینے والی خبر
عمران یعقوب خان
سعود عثمانی
نو آباد غذائیں … (3)
سعود عثمانی
مفتی منیب الرحمٰن
تجدید وتجدُّد …(3)
مفتی منیب الرحمٰن