دولڑکیوں اور شادی شدہ خاتون سے اغواکے بعد زیادتی

  • فیصل آباد
اظہر ٹاؤن ،467گ ب اور سائیانوالہ میں درندگی پر مقدمات درج

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)دوجواں سالہ لڑکیوں اور شادی شدہ خاتون کو مبینہ اغواکے بعد زیادتی کانشانہ بنادیاگیا۔تفصیلات کے مطابق تھانہ ملت ٹاؤن کے علاقے اظہر ٹاؤن کے ریاض نامی شہری نے پولیس کو بتایا کہ ملزم نے اسکی جواں سالہ بیٹی کو اغواکرکے نامعلوم مقام پر لے جا کر زیادتی کا نشانہ بنا دیا گیا ۔تھانہ ساہیاں والا کے علاقے چک نمبر 467 گ ب کے رہائشی غلام مرتضیٰ نے پولیس کو بتایا کہ اسکی 18 سالہ بیٹی اپنے چچا کے گھر سے واپس آرہی تھی کہ راستے میں ملزم نے اسے قابو کر لیا اور زیادتی کا نشانہ بنانے کے بعد دھمکیاں دیتے ہوئے فرار ہوگیا۔ تھانہ رضا آباد کے علاقے چک نمبر 219 رب سائیانوالہ کی رہائشی راحت نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ اسکی 22 سالہ شادی شدہ بیٹی کو ملزم نے اغوا کرکے زیادتی کا نشانہ بنا ٖڈالا۔ پولیس نے مقدمات درج کرکے مغویوں اور ملزموں کی تلاش شروع کر دی ۔

