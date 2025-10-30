اسلحہ لے کر گھومنے والا ملزم گرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)اسلحہ لے کر گھومنے والا پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ تھانہ غلام آباد کے علاقے کھو والا چوک کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ لے کر گھومنے والے ملزم شاہد کو اسلحے سمیت گرفتار کرلیا۔ جو دیگر شہریوں کے لئے خوف کی علامت بنا ہوا تھا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے ۔
اسلحہ لے کر گھومنے والا پولیس کے ہتھے چڑھ گیا۔ تھانہ غلام آباد کے علاقے کھو والا چوک کے قریب پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے اسلحہ لے کر گھومنے والے ملزم شاہد کو اسلحے سمیت گرفتار کرلیا۔ جو دیگر شہریوں کے لئے خوف کی علامت بنا ہوا تھا۔ جس کے خلاف مقدمہ درج کرکے قانونی کارروائی کی جا رہی ہے ۔