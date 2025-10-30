انتظامی افسرعوام کی شکایات کاازالہ یقینی بنائیں :کمشنر
راجہ جہانگیر انورنے آفس سے باہر آکر عوامی مسائل سنے ،ہدایات جاری
فیصل آباد(خصوصی رپورٹر)کمشنر فیصل آباد ڈویژن راجہ جہانگیر انورنے اپنے آفس سے باہر آکر عوامی مسائل سنے اور ڈویژنل وضلعی افسروں کو ہدایات جاری کیں کہ عوام کی درخواستوں پر شکایات کے فوری ازالے کو یقینی بنایا جائے تاکہ عوام کا اعتماد بحال ہو اور شہریوں کو اصل معنوں میں ریلیف ملے ۔انہوں نے شہریوں کے مسائل حل کیلئے متعلقہ افسروں سے رپورٹ بھی طلب کی جبکہ درخواست گزاروں سے محکموں کی کارکردگی بارے دریافت کیا۔انہوں نے شہریوں کو ترقیاتی اقدامات سے بھی آگاہ کیااور بتایاکہ میونسپل کارپوریشن کے زیراہتمام سروسز کی فراہمی کا عمل بھی بلارکاوٹ جاری ہے ۔