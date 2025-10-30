صفحٔہ اول تازہ ترین آج کا اخبار آج کے کالمز شہر کی خبریں اسپیشل فیچر خصوصی ایڈیشن میگزین

گھر سے باہر نکلنے والا نوجوان اغوا

  • فیصل آباد
گھر سے باہر نکلنے والا نوجوان اغوا

فیصل آباد(سٹی رپورٹر)کام کے سلسلہ میں گھر سے باہر نکلنے والے نوجوان کو اغوا کر لیا گیا۔تھانہ سول لائن کے علاقے آفیسرز کالونی میں خالدہ نامی خاتون نے پولیس کو بتایا کہ اس کا بیٹا کام کے سلسلے میں گھر سے باہر نکلا۔ جسے ملزموں کی جانب سے اغوا کے بعد نامعلوم مقام پر منتقل کر دیا گیا۔ جس پر پولیس نے مقدمہ درج کرکے ملزموں اور مغوی کی تلاش شروع کر دی ۔

