ناقص گیس سلنڈر،ڈرائیورزپرگرفتار
فیصل آباد(سٹی رپورٹر)غیر معیاری گیس سلنڈر نصب کرنے والے مسافر ویگنوں کے چھ ڈرائیورز کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ ریل بازار کے مختلف علاقوں میں پولیس نے کارروائیاں کرتے ہوئے مختلف ویگنوں کو روک کر چیک کیا۔ اس دوران چھ ویگنوں میں ناقص گیس سلنڈر نصب کئے ہوئے پائے گئے ۔ جو جان لیوا حادثات کا سبب بن سکتے تھے ۔ ڈرائیورز کو گرفتار کرکے مقدمات درج کرلئے گئے ۔
